Smartphone | arriva il blocco per i minori | quali siti saranno vietati dal 21 novembre

Leggi su europa.today

(Di lunedì 30 ottobre 2023)per adulti, portali di scommesse e tanti altriweb che inneggiano alla violenza e razzismo nonpiù fruibili per i. Dal prossimo 21le cose cambiano per i naviganti minorenni a cui è stata intestata una scheda sim. Tra circa 20 giorni entrerà in vigore la delibera...