“Sinner supereroe” | la Gazzetta ormai si fustiga come i fujenti della Madonna dell’Arco

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ladello Sport, che aveva animato una lunga e violenta campagna stampa contro“il peccatore”, il traditore dello spirito patrio che aveva osato rifiutare una convocazione per la Coppa Davis, era già andata a Canossa.è più di un mese che vince e silenziosamente risponde alle critiche. Con una manifesta superiorità sul campo amplificata dalla assoluta sobrietà comunicativa: mai una polemica, niente. Ovviamente, all’indomanivittoria a Vienna,si fa a non rimangiarsi per l’ennesima volta quella settimana di insensato livore per il “azzurro”? Sì perché, nel frattempo, il “peccatore”, il traditore, dopo aver battuto una prima volta Medvedev a Pechino per laera diventato ...