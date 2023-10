Sinner - Medvedev da record su SuperTennis | è la seconda partita più vista di sempre

PARIGI (Francia) - Dopo il successo ottenuto contronel torneo Atp di Vienna, Janniksarà impegnato al Masters 1000 di Parigi - Bercy . Nel tabellone principale, il tennista altoatesino è la testa di serie numero 4 , e avrà modo di ...

Medvedev ko a Vienna, Sinner non si ferma più Agenzia ANSA

Sinner è il Re di Vienna: Medvedev ko dopo 3 ore Sky Sport

Il tennista altoatesino, testa di serie numero 4, farà il proprio esordio mercoledì contro il vincente tra Wolf e McDonald ...Se la partita verrà confermata, Djokovic se la vedrà per la prima volta con Sinner dalla semifinale di Wimbledon vinta nettamente in tre set. Ora però la superficie è diversa e l'Azzurro è in una ...