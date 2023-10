Simona Ventura parla dell’abbraccio in diretta TV con Mara Venier

(Di lunedì 30 ottobre 2023), dopo la puntata di Domenica In, ha commentato l'abbraccio aL'articolo proviene da Novella 2000.

"Io sono stata chiamata a lavorare nello show, perché evidentemente Milly ha ritenuto divertente raccontare, oltre all'amore romantico trae Giovanni Terzi, quello consolidato e ...

Ballando con le Stelle 2023 - Il Tango di Simona Ventura e Samuel Peron - Ballando con le Stelle 28/10/2023 - Video RaiPlay

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Simona Ventura nella giornata di ieri, è stata protagonista di diverse riappacificazioni. Nella puntata di Domenica In, ha avuto l'occasione di fare pace con ...