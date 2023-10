Simona Ventura fa pace con Barbara D’Urso e Mara Venier nello stesso giorno

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Domenica 29 ottobre è stata una giornata “storica” per. La Tigre di Chivasso si è riappacificata davanti alle telecamere con l’ex “suocera”con cui aveva litigato. In passato, SuperSimo è stata sentimentalmente legata a Gerò Carraro, figlio di Nicola, attuale marito della “zia”. Le due filavano d’amore e d’accordo ma ad un certo punto i rapporti si sono incrinati per via di presunti contrasti familiari e tra loro negli anni sono volate diverse frecciatine a distanza. “Io esiamo due sanguigne – confessòospite del programma “L’Intervista” di Maurizio Costanzo – Siamo amiche, lei mi ha molto supportato nel mio rapporto con Gerò. Tra l’altro l’ho conosciuto a una festa a casa sua e di ...