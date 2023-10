Sicurezza | choc a Roma – Santori Lega | “Aggressione in viale Enrico De Nicola | una donna finisce in ospedale”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 30 ottobre 2023) “Unaè stata aggredita inDea calci e pugni con una violenza inaudita da una senza fissa dimora con precedenti pere ‘nota’ nella strada, dove ormai da tempo bivaccava nonostante le molte segnalazioni di cittadini e commercianti”.aggredita a: “Segnalazioni che si susseguono anche per quasi tutte le altre strade intorno alla stazione Termini” “Segnalazioni – prosegue il capogruppo dellain Campidoglio Fabrizio– che si susseguono anche per quasi tutte le altre strade intorno alla stazione Termini. Ora la signora è ine la clochard è stata condotta al centro di immigrazione dalla polizia per ...