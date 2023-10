Si indaga su Bobi | il cane portoghese non era il più vecchio del mondo?

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La storia che aveva stupito e commosso il web ora è sotto indagine. Dopo aver ricevuto diverse sollecitazioni da parte di veterinari scettici, in particolare Danny Chambers, a nome del Royal College of Veterinary Surgeons, il Guinness dei primati ha fatto sapere di aver aperto un’inchiesta sull'età di, ilmorto il 21 ottobre scorso, secondo quanto riportato e apparentemente verificato,...

Morto a 31 anni. Ora la Guinness apre un'inchiesta sulla storia che aveva stupito e commosso il web

Si indaga su Bobi, il cane portoghese più vecchio del mondo Agenzia ANSA

