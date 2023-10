Sì allo sconto di pena per Alex Pompa | a 18 anni uccise il padre per difendere la madre

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Una svolta per il processo a carico di, il ragazzo che a 18a coltellate ilviolento per proteggere la, e per gli altri casi giudiziari di chi, vittima di maltrattamenti, ha reagito uccidendo il familiare da cui veniva perseguitato. La Corte costituzionale fa cadere il divieto assoluto di diminuire lain presenza di circostanze attenuanti, introdotto nel 2019...