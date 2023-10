Sì allo sconto di pena anche per omicidi commessi nei confronti di familiari o conviventi | la decisione della Corte Costituzionale

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Quando Alex Cotoia aveva 18 anni, nel 2020, uccise suo padre Giuseppe Pompa. Lo fece per difendere la madre dall’ennesima aggressione. Dal suo caso oggi prende le mosse lasecondo cui,nei processi pero commesso neidi una persona familiare o convivente, il giudice deve avere la possibilità di valutare caso per caso se diminuire lain presenzacircostanza attenuanteprovocazione e delle attenuanti generiche. Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza n. 197. Che dichiara sostanzialmente inquanto previsto nell’art. 577 del codicele, introdotto dal Codice rosso: norma che impediva al ...

di pena per Alex Cotoia: il ragazzo che uccise il padre per difendere la madre Via liberadi pena quindi per Alex Cotoia. Il giovane di Collegno che nel 2020 uccise il padre, ...

Sì allo sconto di pena anche per omicidi commessi nei confronti di familiari o conviventi: la decisione della Corte ... Open

Alex Pompa, la Consulta: sì allo sconto di pena. Nel 2020 uccise il padre per difendere la madre al culmine di ilmattino.it

Una norma che conduceva al risultato paradossale di trattare allo stesso modo i responsabili dei più efferati femminicidi e chi ha agito in un attimo di esasperazione dopo aver subito soprusi e ...Con la sentenza n.197 depositata il 30 ottobre, la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale l’ultimo comma dell’art. 577 del codice penale introdotto dalla n.69 del 2019 sul Codice rosso ...