Shani Louk | morta la 22enne tedesco-israeliana rapita da Hamas mentre partecipava al rave | prigioniera da 23 giorni

Ostaggi, 'la tedescaè morta' 'Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita'. Così a Rtl la madre di, la 22enne tedesca - israeliana ...

“Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita“. Lo ha detto a Rtl la madre di Shani Louk, la 22enne tedesca-israeliana rapita da Hamas e riconosciuta in un video in cui ...La notizia tanto temuta alla fine è arrivata. «Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in ...