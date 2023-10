Shani Louk | è morta la 22enne rapita da Hamas al rave del 7 ottobre Annuncio straziante della madre

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Una notizia tanto atroce quanto temuta che sconvolge: la moè deceduta. L’. La guerra fra Israele econtinua dallo scorso 7e adesso un’altra notizia sconvolge una famiglia., ragazzatedesca-israeliana è. La giovane era statadai terroristi die riconosciuta in un video durante il quale la trasportavano su una jeep. A confermarlo è stata la, così come ribadito dalla sorellagiovane al quotidiano Bild.è una delle vittime causate dall’attacco ...

E' morta Nicole, la ragazza tedesca di 22 anni che era stata rapita dai miliziani di Hamas lo scorso 7 ottobre dal rave al quale stava partecipando nel deserto del Negev. Il filmato con la ragazza priva di ...

È morta Shani Louk, la 22enne tedesco-israeliana rapita da Hamas mentre partecipava al rave Corriere della Sera

Ostaggi di Hamas, la 22enne tedesca-israeliana Shani Louk è morta TGCOM

«Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita». Lo ha detto a Rtl la madre di Shani Louk (nella foto), la ventiduenne tedesco-israeliana rapita da Hamas e riconosciuta i ...MONDO – Shani Louk, la ragazza israelo-tedesca di 22 anni che era stata rapita nell’assalto di Hamas lo scorso 7 ottobre, è morta. Era stata portata via nel rave al quale stava partecipando nel ...