Serie D | i goal della 10a giornata | Trapani chiama | Siracusa risponde | Reggina fermata sul pari a Ragusa

Con ben 42 punti, ha conquistato la permanenza inA in anticipo di qualche giornata. Squadra molto solida che ha segnato ben 48in stagione. In questo sport non è male come media...

Probabili formazioni Serie A: 10ª giornata Goal.com

Cercasi goal su punizione in Serie A: l'unico campionato dove non ... Goal.com

Nonostante il bel vantaggio, il palazzetto corinaldese si raffredda, e invece di spingere sull’acceleratore si ferma. Succede così anche in campo: a un certo punto del secondo tempo, sotto 5-1, il Cus ...Mai nel campionato a girone unico una squadra sotto di tre gol al 72’ era stata capace di ribaltare il risultato e di vincere 4-3. Un’impresa strepitosa, esaltata dalla doppietta di Pavoletti, in calc ...