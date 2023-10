Serie C | i pronostici sulle partite del 30 ottobre

(Di lunedì 30 ottobre 2023)C, in programma cinque posticipi: oltre alla sfida tra Benevento e Potenza si gioca anche nel girone B. Sono cinque i posticipi dell’undicesima giornata diC: 4 match nel girone B e solo uno nel girone C. Partiamo proprio da quest’ultimo: al “Vigorito” va in scena la sfida tra Benevento e Potenza, con i padroni di casa chiamati a tenere il passo delle corregionali Juve Stabia e Avellino, che hanno entrambe vinto nel fine settimana. I giocatori del Benevento dopo un gol (beneventocalciooffical Instagram)Per restare a -2 dalle Vespe di Guido Pagliuca, che ieri sono immediatamente ridopo la sconfitta di Caserta battendo di misura il Latina, i giallorossi di Matteo Andreoletti dovranno guarire dalla “pareggite”: tre delle ultime quattro gare che hanno visto protagonisti i sanniti si sono concluse con ...

... al momento tutto si è dimostrata fuorchè ingiocabile dal momento che in testa al girone H diD c'è il Fasano: compagine molto solida e concreta per carità, ma ben lontana in sede di...

Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della decima giornata Today.it

Bookmakers, quali sono i pronostici per la decima giornata di Serie A Corriere dello Sport

La carriera di Ogeny Onazi proseguirà in Italia. Il classe 1992, prodotto della Primavera della Lazio e che vanta più di 100 presenze con la maglia biancoceleste, sta per ultimare il ...Lazio-Fiorentina è una partita valida per la decima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming. Non poteva non chiudere col botto questa ...