Serie A | troppo facile per l’Atalanta | Empoli inesistente I top e flop

Leggi su notizie

(Di lunedì 30 ottobre 2023)A, da pochi istanti si è concluso il match traed Atalanta, valido per la decima giornata del campionato-Atalanta è stata la penultima partita di questa decima giornata di campionato (in attesa di Lazio-Fiorentina di questa sera che chiuderà il cerchio). Tuttoper i ragazzi terribili di Gasperini che annientano, senza alcun tipo di problema gli azzurri di Andreazzoli. Una pratica che è stata chiusa già nel primo tempo con gli orobici sopra di due reti e con un netto dominio del gioco e del campo. Atalanta (Foto LaPresse) Notizie.comNella ripresa il copione non cambia e la ‘Dea’ mostra a tutti la sua forza. Una (netta) vittoria che li porta al quarto posto in classifica, scavalcando i campioni di Italia del Napoli che hanno rimediato un pareggio contro il Milan nella ...