Serie A | Osimhen | infortunato… ma dovrebbe arrivare contro il Real Madrid in Champions League

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 30 ottobre 2023) 2023-10-16 17:05:11 Il web è in trepidazione: Mbuone notizie per il Napoli. E in piena crisi di risultati perdono la loro stella., infortunato con la Nigeria durante questa sosta, resterà fuori per circa un mese. Nonavere problemi a giocare il duello al Santiago Bernabu del 29 novembre in. “Dopo l’infortunio patito in Nazionale, Victorè stato visitato e sottoposto a nuovi esami che hanno evidenziato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra. L’attaccante italiano ha iniziato le cure presso il SSCN Konami Training Center”, è il comunicato del club partenopeo., quindi, punta a saltare il doppio match dil’Union Berlino. E l’importante ...