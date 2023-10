per circa un milione di euro (una società attiva del settore delle scommesse e lotterie, tre rapporti finanziari, due villette e un'autovettura) sono statidalla Direzione ...

Sequestrati beni per un milione ad ex reggente clan Mallardo Agenzia ANSA

Sequestrati beni a imprenditore vicino ai casalesi RaiNews

Quattro commercianti, dei negozi coinvolti nel sequestro in provincia di Palermo, sono stati multati per oltre 110mila euro.Beni per circa un milione di euro (una società attiva del settore delle scommesse e lotterie, tre rapporti finanziari, due villette e un'autovettura) sono stati sequestrati dalla Direzione Investigati ...