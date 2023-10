“Senza le detrazioni | sarei ancora all’estero” Le voci degli expat rientrati con gli aiuti che Meloni vuole tagliare E di chi non tornerà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Lefiscali temporanee per chi rimpatria in Italia dopo aver lavoratovanno verso un taglio netto. Che comporterà un inevitabile diminuzione dei professionisti che fanno ritorno. Se la bozza di decreto legislativo del governoche comprende le novità sul cosiddetto “rientro dei cervelli” sarà confermata, chi stava pensando di tornare dovrà fare i conti dal primo gennaio 2024 con una stretta alle agevolazioni previste finora e con criteri di ingresso e di permanenza più rigidi. A farne le spese, i settori che nel nostro Paese sono meno sviluppati, come la tecnologia, l’innovazione e la medicina. Settori in cui le retribuzioni sono talmente inferiori a quelle offerteche per convincere qualcuno a rifare le valigie è stato necessario introdurre un regime fiscale di favore ...