Selvaggia Lucarelli risponde a Fedez e fa delle precisazioni su Fazio

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 30 ottobre 2023), intervistato da Fabionel corso della nuova puntata di Che tempo che fa in onda su Nove, ha menzionatosenza fare mai il suo nome (tirando in ballo la salute mentale, argomento a lui molto caro).Una giornalista che ora non è più giornalista mi ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.