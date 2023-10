Selvaggia Lucarelli affonda intervista Fedez e Fazio | replica da applausi

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Domenica 29 ottobre 2023a Che Tempo Che Fa è stato ospite di Fabioin cui ha parlato della sua malattia, del suo recente inaspettato intervento chirurgico e della salute mentale. Nel corso dell'è stato fatto cenno aimplicitamente ovvero senza mai menzionarla. Il rapper ha sottolineato come spesso vengano usate parole con una certa leggerezza che rientrano nel lessico psicologico, riferendosi alla, quando commentò le sedute di psicoterapia di: "È capitato in un periodo in cui non stessi proprio in forma mentalmente, che una giornalista che ora non è più giornalista, mi additasse tramite degli articoli come un narcisista patologico, dandomi una diagnosi a tutti gli effetti, ma è una giornalista non un medico, ...