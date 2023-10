Scuole chiuse domani per l' allerta meteo | dalla Toscana all' Emilia Romagna fino al Friuli e Veneto | ecco quali sono

(Di lunedì 30 ottobre 2023)saranno, 31 ottobre, per il maltempo? Oggi, 30 ottobre, in Emilarimasteledi 19 comuni. A spiegarlo è Andrea Massari,...

Danni e allerte in Emilia Romagna e anche in altre regioni del Nord

Scuole chiuse domani per l'allerta meteo: dalla Toscana all'Emilia Romagna fino al Friuli e Veneto, ecco quali ilmessaggero.it

Scuole chiuse allerta meteo martedì 31 ottobre: continua il maltempo, stop in alcuni comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO Orizzonte Scuola

Quali scuole saranno chiuse domani, 31 ottobre, per il maltempo Oggi, 30 ottobre, in Emila Romagna sono rimaste chiuse le scuole di 19 comuni. A spiegarlo è Andrea Massari, presidente ...Salvetti replica a chi lo ha criticato per l’ordinanza che ha lasciato gli alunni a casa per l’allerta arancione ...