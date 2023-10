Scuola | i dati choc | si suicidano 10 insegnanti all’anno

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) (Adnkronos) – Una media di 10 suicidi all'anno tra glidellaitaliana. Sono iche emergono da una ricerca pubblicata su Lab Parlamento, quotidiano online di analisi e scenari politici da cui emerge che nel periodo 2014-2023 ben 100 docenti si sono tolti la vita. La ripartizione geografica degli episodi vede in prima posizione il Sud e Isole (58), seguita dal Nord (23) e dal Centro (19). La suddivisione in base al genere fa registrare 42 uomini e 58 donne, nonostante le donne costituiscano l’83% del totale corpo docente. I docenti in servizio (84) sono più numerosi di quelli che si sono tolti la vita ormai in pensione (16). L’età media dei casi osservati è di 51 anni, ma questa scende sensibilmente (48 anni) se viene calcolata tra i soli docenti ancora in attività. Per quanto concerne il ...