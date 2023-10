(Di lunedì 30 ottobre 2023) (Adnkronos) – L’occasione dell’annuncio in anteprima assoluta è il secondo e partecipatissimo Convegno “Dalla diversità di qualcuno… all’unicità di ciascuno” (27 ottobre) promosso a Moncalieri da AIR Down, attiva organizzazione piemontese che aderisce a CoorDown e che conta su intense collaborazioni in tutto il Paese. Ed è proprio in questo contesto che è stata presentata la proposta di legge che senza dubbio farà discutere perché rappresenta lo sviluppo di una visione sostenibile discolastica (e non solo) tesa alla piena attuazione della progettualità inclusiva anche attraverso una ridefinizione, in termini di corresponsabilità e professionalità, del personale docente. Ne sono artefici principali alcuni dei più attenti e noti testimoni in questo ambito: Massimo Nutini, Evelina Chiocca, Raffaele Iosa, Paolo Fasce, Dario Ianes, Vincenzo Antonio Gallo, Fabio ...

...base Come scegliere l'Università e i masterEcco le guide a disposizione degli abbonati a+ o ...ITS Il viaggio del Sole 24 Ore negli Its per scoprire come intrecciare al meglio lacon ...

Scuola, formazione e inclusione: da Torino idee e prassi innovative a sostegno del sociale Adnkronos

Anno di formazione e prova docenti neoassunti, visita alle scuole innovative: le info utili Orizzonte Scuola

La scuola in Italia appare sempre più una scuola di classe ed elitaria oltreché profondamente autoritaria, riprova ne sono i disegni di legge approvati il 18 settembre dall’attuale esecutivo che rigua ...una più efficace alternanza scuola lavoro e la rapida attivazione dei fondi regionali per formazione e lavoro”, ma ora fa un passo avanti per tentare di capire a fondo le esigenze di manodopera delle ...