Scoppia il caso “bartonella” | l’infezione è nota come malattia del graffio del gatto

Leggi su informazioneoggi

(Di lunedì 30 ottobre 2023) I rischi per la salute sono sempre in agguato. In alcuni casi, però, alcuni pericoli non si conoscono abbastanza per poterle prevenire. Una infezione spesso poco considerata, o almeno non conosciuta propriamente da tutti. Il tramite, per intenderci è il. Una dinamica cresciuta nel corso degli anni considerate anche le maggiori occasioni che possono esserci nella vita di tutti i giorni per chi è a contatto con questi specifici animali. Attenzione al morso dei gatti – informazioneoggi.itin questione è lahenselae, situazione che si verifica prettamente in età pediatrica e si manifesta attraverso la piùdadi. Negli ultimi anni, cosiaccennato, il fenomeno in questione si è esteso non poco. ...