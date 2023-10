Scontro fra due auto sulla provinciale Gravina-Spinazzola | morta una bambina di 10 anni

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Unadi 10ha perso la vita in un incidente che ha coinvolto duestrada230 train Puglia e, in provincia di Bari. Per causa da accertare, due mezzi si sono scontrati frontalmente poco dopo le 10 di domenica 29 ottobre. Come ha riportato il Quotidiano di Puglia: “Nellolaè stata sbalzata sul davanti urtando violentemente la testa sul parabrezza”.LEGGI ANCHE: Shock allo stadio Maradona, tifoso trovato morto Illesa la sorella accanto a lei Il Quotidiano di Puglia ha rivelato i tragici momenti: “Per lei non c’è stato nulla da fare. Illesa invece la sorellina di un anno più grande che era seduta accanto. Illesi o con ferite lievi i genitori della ...