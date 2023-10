Scongiurare un’altra crisi La missione di von der Leyen nei Balcani

Leggi su formiche

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Parola d’ordine normalità. È quella che la presidente della Comeuropea, Ursula von der, ha scelto per il suo tourco, non solo per tastare il polso alle riforme chieste dall’Ue alla vigilia della nuova governance, ma soprattutto per evitare il diffondersi dei venti bellici. Non è un mistero che la guerra a Gaza, dopo quella in Ucraina, potrebbe avere pericolosi effetti in un’area come quella del costoneco, da sempre mira di interessi esterni anti-Ue e, al contempo, foriera di vecchie (e nuove) contrapposizioni. Riconoscimento Il primo passo verso una stabilizzazione istituzionale, ha spiegato von derassieme alla presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, a Pristina, è che la Serbia dovrebbe garantire il riconoscimento de facto del Kosovo. Si parte dalla bozza attuale, che ...