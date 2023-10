Scomparsa Maddie McCann | per la prima volta la polizia chiede scusa alla famiglia

Leggi su free

(Di lunedì 30 ottobre 2023) I genitori della piccola Madeleinehanno ricevuto le scuse da parte dellaportoghese. Il caso della bimbanel 2007 sconvolge ancora tutti. Lalusitana ha chiestoai genitori della piccola Madeleine: è lada quando la piccola ènel 2007 all’età di 3 anni. Si tratta di una decisione giunta in seguitolunga e tribolata gestione deficitaria riguardante le indagini sulladella piccola. La stessa cosa vale per come lasia stata trattata in tutti questi anni. Madeleineè la bambinanel 2007 all’interno di un complesso turistico ad Algarve, in ...