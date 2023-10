Scioperano gli ispettori del lavoro | tra carenze di organico e gap salariali Landini | “Governo investa su chi combatte l’illegalità nel lavoro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) “Esprimiamo sostegno e solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Ispettorato nazionale del. Come Cgil, nell’ambito della mobilitazione di questi mesi, stiamo chiedendo un investimento straordinario sul pubblico, per garantire servizi e diritti alla cittadinanza”. Ad affermarlo, in una nota, il segretario generale della Cgil, Maurizio, in occasione dello sciopero proclamato per il 30 ottobre dal personale Inl, in presidio davanti alle Prefetture di tutta Italia. La protesta riguarda gli arretrati della perequazione degli stipendi per gli anni 2020-2022, al centro del confronto già col precedentee definitivamente incagliatosi con quello attuale. “Dopo il fallito tentativo di conciliazione esperito ai sensi della L. 146/90, al quale nessun rappresentante del Ministero del ...