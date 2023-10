Sci alpino | otto slalomiste per la trasferta di Coppa del mondo a Levi

I due slalom femminili sono in programma sabato 11 e domenica 12 novembre. MILANO - Sono otto le convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per la trasferta finlandese di Coppa del mondo sulla ...

Il vento sferza Sölden: prima manche interrotta, poi gigante cancellato Eurosport IT

Dopo l'esordio sulle nevi di Soelden (Austria), dove le gigantiste hanno regalato un grande spettacolo, la Coppa del Mondo di sci alpino si sposta in Finlandia, per la precisione a Levi (Finlandia) do ...La prima gara dell'anno è andata in archivio con il terzo successo della carriera sul Rettenbach per Lara Gut-Behrami per soli due centesimi su Federica Brignone. Una vittoria sfumata dunque per pochi ...