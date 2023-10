Sci alpino | otto slalomiste per la trasferta di Coppa del mondo a Levi

(Di lunedì 30 ottobre 2023) I due slalom femminili sono in programma sabato 11 e domenica 12 novembre. MILANO - Sonole convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per lafinlandese didelsulla pista di, dove sono in programma due slalom femminili sabato 11 e domenica 12 novembre. Si tratta

I due slalom femminili sono in programma sabato 11 e domenica 12 novembre. MILANO - Sono otto le convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per la trasferta finlandese di Coppa del mondo sulla ...

Il vento sferza Sölden: prima manche interrotta, poi gigante cancellato Eurosport IT

I due slalom femminili sono in programma sabato 11 e domenica 12 novembre.MILANO (ITALPRESS) - Sono otto le convocate dal direttore tecnico ...Per la stagione invernale 2023-2024, Crazy lancia la nuova linea Acceleration per scialpinismo. Un set di prodotti pensato per lo ski touring alpino, altamente performante, funzionale, leggero e ...