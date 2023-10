Sci alpino | la prima a Soelden | Brignone subito in forma e sul podio | Goggia ritrova i punti in gigante

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Primo weekend della stagione eprimoper i colori azzurri.si conferma una pista amata dalle gigantiste italiane ed in particolare da una Federicache dimostradi essere in, sfiorando la vittoria sulle nevi austriache. Un secondo posto che lascia anche un po’ di amaro in bocca per la valdostana, staccata di soli due centesimi da Lara Gut-Behrami.aveva cullato la possibilità di vincereall’esordio, complice unamanche davvero eccezionale e nella quale aveva rifilato oltre cinque decimi a tutte le avversarie. Nella seconda Federica ha commesso qualche sbavatura sul ripido, ma va comunque rimarcata una prova sensazionale di Gut-Behrami. Ilè comunque ...