Sci alpino | la critica di Federica Brignone | “La regola sul fluoro non la condivido | è una ca**ata”

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ha iniziato alla grandela stagione: prima gara, primo podio in Coppa del Mondo nel gigante di Soelden. Beffata per soli due centesimi da Lara Gut, l’azzurra è stata eccezionale soprattutto nella prima manche dove era riuscita ad infliggere un distacco ampio a tutte le inseguitrici. Una gara che resterà nota anche per la squalifica arrivata alla norvegese Ragnhild Mowinckel, sesta dopo la prima discesa: per lei stop a causa della nuovalegata alla quantità di prodotti fluorati sugli sci, che è stata rilevata eccessiva e sopra la soglia limite. Proprio sull’argomento si è espressa nel post gara, che non si trova assolutamente d’accordo. Le sue parole riportate da Eurosport: “È una ca****a! “È unache non. Hanno macchine che non ...