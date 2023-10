Sci alpino 2023 | tutte le protagoniste della nuova stagione | chi ci sarà oltre Sofia Goggia

I due slalom femminili sono in programma sabato 11 e domenica 12 novembre. MILANO - Sono otto le convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per la trasferta finlandese di Coppa del mondo sulla ...

Sci alpino: otto slalomiste per la trasferta di Coppa del mondo a Levi Tiscali

Il brand di Kering entra a sua volta nel segmento degli sport invernali con una linea di abbigliamento e accessori tecnici, tra cui sci e snowboard, che arriverà nei negozi e in pop-up dedicati il 1 ...Dopo l'esordio sulle nevi di Soelden (Austria), dove le gigantiste hanno regalato un grande spettacolo, la Coppa del Mondo di sci alpino si sposta in Finlandia, per la precisione a Levi (Finlandia) do ...