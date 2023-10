Il cancelliere tedesco Olafha definito l'della giovane tedesca - israeliana Shani Louk un atto che "dimostra tutta la barbarie che sta dietro all'attacco di Hamas". Lo riporta Welt.

Scholz, uccisione di Shani Louk mostra barbarie di Hamas Agenzia ANSA

Israele – Hamas le news di oggi. Striscia tagliata a metà ... la Repubblica

Eni ha deciso di adottare un piano di sostegno da 85 milioni di euro per i suoi 20.000 dipendenti in Italia (dirigenti esclusi), data l'attuale congiuntura economica. Nel mese di novembre 2023 sarà ...(ANSA) - PRISTINA, 30 OTT - La presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen, in visita oggi a Pristina, ha rinnovato l'appello a Kosovo e Serbia a normalizzare le loro relazioni per poter prog ...