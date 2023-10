Scandalo cooperative | arrestate moglie e suocera del deputato Soumahoro

Leggi su tpi

(Di lunedì 30 ottobre 2023) E’ stata arrestata Liliane Murekatete, ladell’onorevole Aboubakar. In una seconda inchiesta sulleper l’accoglienza dei migranti gestite dalla donna e dai suoi familiari, la Procura di Latina ha ipotizzato i reati di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e auto riciclaggio. La Finanza ha messo ai domiciliari Liliane Murekatete, nell’abitazione che divide con ila Casal Palocco. Stessa misura per ladell’onorevole, Marie Therese Mukamitsindo, che vive a Latina. Obbligo di dimora a Carpeneto, in provincia di Alessandria, invece, per il cognato Michel Rukundo. Sequestrati infine beni per circa due milioni di euro. Un sequestro che riguarda i primi tre indagati e un altro cognato di, ...