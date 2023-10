Scandalo coop e migranti | arrestate moglie e suocera del deputato Soumahoro

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 30 ottobre 2023) (Adnkronos) – Arresti domiciliari per Marie Therese Mukamatsindo e Liliane Murekatete,delAboubakare membri del Consiglio di Amministrazione dellaerativa sociale integrata ‘Karibu’. La guardia di finanza di Latina ha eseguito l’ordinanza emessa dal gip nell’ambito dell’attività delleerative coinvolte nella gestione di richiedenti asilo e di minori non accompagnati nella provincia di Latina. Disposto anche l’obbligo di dimora per un altro figlio di Marie Therese Mukamatsindo. “Prendo atto della misura applicata a miaLiliane, null’altro ho da aggiungere o commentare, se non che continuo a confidare nella giustizia. Ribadisco, come è agli atti, la mia totale estraneità a tutto e chiedo nuovamente di rispettare la ...