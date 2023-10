Scandalo coop | arrestate moglie e suocera di Soumahoro | il parlamentare Pd replica

(Di lunedì 30 ottobre 2023) L’inchiestacontinua con altri colpi di scena: arrestatadi Aboubakar Soumahoro. Di cosa sono accusate Liliane Murekatete e Marie Therede Mukamatsindo. La famiglia di Aboubakar Soumahoro è al centro di una nuova inchiesta. Il gip di Latina ha disposto gli arresti domiciliari per alcuni componenti della famiglia del parlamentari: si tratta dellaLiliane Murekatete e dellaMarie Therede Mukamatsindo. Aboubakar Soumahoro è ile marito della donna accusa per l’inchiesta(ANSA)La vicenda riguarda la gestione delleerative attive nella gestione dei migranti e dei minori non accompagnati all’interno della provincia di Latina. Insieme alle due donne, inoltre, la Guardia di Finanza ...

...del tutto estranee' LaKaribu e il Consorzio Aid (agenzia per l'inclusione dei diritti d'Italia) sono state messe in liquidazione circa un anno fa, dopo la prima inchiesta sullodei ...

I finanzieri hanno eseguito anche un sequestro preventivo a fini di confisca, anche per equivalente, del profitto del reato nei confronti dei membri del Cda della cooperativa "Karibu" e di un altro so ...