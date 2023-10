Scamacca | superiorità quasi imbarazzante De Roon super | che Hateboer!

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Empoli. Gianlucaè ovviamente il migliore nerazzurro, in una serataperfetta nella quale nessuno manifesta particollari difficoltà. Le pagelle di Empoli-Atalanta 0-3. Empoli-Atalanta 0-3, le pagelle Musso 6.5 – Una parata col petto su Cambiaghi di pura “arroganza” giusto per guadagnarsi il voto. Scalvini 6.5 – Subito un salvataggio, poi va col pilota automatico. Esce per un po’ di mal di schiena. (46’ Toloi 6.5 – Un secondo tempo di serenità totale per tenere le gambe calde verso l’Inter.) Djimsiti 6.5 – Tiene a bada Caputo senza nemmeno doversi sforzare troppo. Anzi. Kolasinac 7 – Puntualità magistrale nello staccarsi dalla linea per andare in anticipo. Recupera palloni a nastro e tiene su la squadra. Hateboer 7 – Mostra un’ottima condizione fisica ed è il segnale migliore. Due suoi cross per poco non vengono tramutati in assist. ...