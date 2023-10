(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il capogruppo Fdi: "La legge di Bilancio taglia le tasse dei lavoratori, aiuta le famiglie e finanzia la sanità come mai prima. Giusto che sia blindata"

Dire che sia solo una tennistauna grande bugia. Quella è la sua attività principale, certo,... Anche oggi che, per forza di cose, è ferma ai box e non la si vede in campo da unpo'. La ...

"Sarebbe un bel segnale evitare emendamenti e rassicurare i mercati" ilGiornale.it

Cittadella, Nicola Pavan: «Sarebbe un bel regalo giocare gli ottavi di Coppa all'Olimpico» PadovaOggi

«Sarebbe un bel segnale evitare emendamenti e arrivare prima possibile all'approvazione per rassicurare mercati e investitori». Tommaso Foti guida il gruppo parlamentare più importante della Camera, ...In effetti, se il pilota della Mercedes non fosse stato eliminato dai risultati della gara di F1 ad Austin, i piloti sarebbero molto più vicini. Secondo il consigliere della Red Bull, Perez ha avuto ...