Sarah Ferguson Ricorda con Emozione Matthew Perry | Il suo Indimenticabile Cameo in Friends

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 30 ottobre 2023)ha indubbiamente lasciato un’impronta indelebile, toccando persino il cuore della famiglia reale britannica. Fra i numerosi tributi dedicati al cinquantacinquenne attore spicca quello di, ex consorte del principe Andrea. La Duchessa di York ebbe l’occasione di incontraredurante le riprese di un episodio di, realizzato a Londra, nel quale la stessafece un’apparizione interpretando se stessa. Il Cammeo diinL’episodio in questione vede il trasferimento delle vicende da New York a Londra, teatro delle nozze tra Ross Geller e Emily Waltham, la quale in breve tempo ha ...