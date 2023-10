‘SanSeverino Young Art’ | prestigioso riconoscimento per il ‘Lombardi’ di Airola

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRagguardevole risultato per il Liceo musicale del Lombardi che fa l’en plein di premi alla prima edizione del Concorso SanSeverinoArt, Premio delle arti 2023, riservato agli studenti dei Licei Artistici, Musicali e Coreutici della Campania. La kermesse si è tenuta presso il Palazzo di Città e si è conclusa al Teatro comunale di Mercato San Severino, con la cerimonia di premiazione dei vincitori delle Categorie Arte e Musica, previste dal Concorso promosso dal Comune di Mercato San Severino, in collaborazione con il Liceo Artistico “Sabatini Menna” e la Fondazione Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra. I giovani talenti dell’istituto caudino, iscritti per la sezione Interpretazione musicale, hanno presentato l’opera dal titolo “Da Bach al Rock: la bellezza della musica“, un percorso attraverso generi e forme musicali che spaziano ...