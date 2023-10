Sanitari assunti in epoca Covid | la Cgil chiede la stabilizzazione | protesta in città

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDi proroga in proroga si può aspettare il 2025 per conoscere il destino definito della propria esperienza di lavoro? E’ questa la domanda che i 24 addetti ai servizi socio-dell’Asl di Beneventoai tempi della pandemia da19 hanno posto questa mattina in presidio all’Asl di Benevento nel corso di una manifestazione diindetta dallain via Oderisio. Tutti i dipendenti hanno raggiunto i requisiti per la. Com’è noto, la norma che ha consentito l’assunzione a tempo determinato di questi operatori in occasione della emergenza pandemica prevede che sia possibile la proroga del posto di lavoro fino allo scadere del 31 dicembre 2025 e, ad onor del vero, la Direzione Amministrativa dell’Asl ha finora sempre concesso ...