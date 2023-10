Sangue ad Acilia | lite in strada degenera | 34enne colpito alla gola con delle forbici

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ostia – Momenti di paura nell’entroterra del X Municipio, dove un cittadino dello Sri Lanka è stato ferito in modo grave nel pomeriggio di ieri ad. L’uomo è stato raggiunto da un colpo di forbiceed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Camillo. Per lui,, la prognosi è riservata. Il fatto è avvenuto in via Amedeo Bocchi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ostia che hanno arrestato l’aggressore per tentato omicidio. La, scoppiata per motivi ancor da accertare, sarebbe avvenuta intorno alle 17. Anche il fermato, apparso in evidente stato di alterazione da abuso di alcolici, è stato portato all’ospedale Grassi di Ostia per essere sottoposto ad un Tso e successivamente sarà condotto in carcere. L’uomo è accusato di tentato omicidio. Non si conoscono al ...