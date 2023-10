(Di lunedì 30 ottobre 2023) Un 18enne è stato ferito alla gamba da alcune coltellate la scorsa notte in via Manzoni a San.Sul posto sono giunti i carabinierilocale stazione. Da una prima...

In programma giovedì 9 novembre alle ore 18:30 presso la Sala Faissola di IntesaPaolo (Piazza ...Berta, socio fondatore Studio BNC e di Giuseppe De Luca, docente di Economia, Management e ...

San Giorgio a Cremano, accoltellato a 18 anni nella strada della movida ilmattino.it

San Giorgio, arriva Hallowen due giorni di streghe e magie il Resto del Carlino

Nella tarda serata di ieri i carabinieri della stazione di Sant'Anastasia e quelli della sezione operativa di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Cittadella a San Vitaliano ...SAN GIORGIO JONICO – Mercoledì 1° novembre 2023 fa tappa a San Giorgio Jonico il tour promozionale del film “Comandante” diretto da Edoardo De Angelis, presentato in apertura all’80° edizione del Fest ...