Samsung rilascia One UI 6 con Android 14 per i Galaxy S23 in Italia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il colosso coreano ha finalmente avviato il rilascio dell'aggiornamento ad14 per gli smartphone della serieS23 L'articolo proviene da Tutto

Galaxy S23 70.9 x 146.3 x 7.6 mm 6.1 pollici - 2340x1080 pxGalaxy S23 Plus 76.2 x 157.8 x 7.6 mm 6.6 pollici - 2340x1080 pxGalaxy S23 Ultra 78.1 x 163.4 x 8.9 mm 6.8 pollici ...

One UI 6.0 è finalmente in distribuzione: dopo tanta attesa - e nove beta - l'interfaccia proprietaria di Samsung sbarca ufficialmente su Galaxy S23, S23 Plus ed S23 Ultra. Si parte dagli utenti ...