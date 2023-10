Samira Lui fuori da L' Eredità | Pino Insegno cerca nuova Professoressa

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il 1° gennaio 2024conduce L'su Rai1 al posto di Flavio Insinna. Non soltanto un cambio della conduzione, ma nel game show è previsto un rinnovamento anche per quanto riguarda il cast. Il presentatore è alla ridi nuove Professoresse per L': come candidarsi? C'è una sezione apposita sul sito Rai Casting; basta cliccare sull'annuncio "Lade L'". Ciò significa cheLui non farà più parte del programma. La concorrente eliminata dalla Casa del Grande Fratello 2023 ha svolto questo ruolo a L'nel 2021 come sostituta di Sara Arfaoui. Con l'abbandono di Ginevra Pisani a causa di impegni teatrali, l'anno successivo ad affiancareè stato Andrea Cerelli ...