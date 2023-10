Samardzic Juve | arriva l’indizio social

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Nelle ultime settimane si è parlato tanto dell’interesse dellaper Lazaardell’Udinese e intanto ètodi mercato Nelle ultime settimane si è parlato tanto dell’interesse dellaper Lazaardell’Udinese e intanto ètodi mercato. Come riportato da Tuttosport, infatti, suiil centrocampista serbo ha messo like ai post della Vecchia Signora dopo la vittoria col Verona.

... caratterizzata dalle vittorie delle prime due squadre in classifica ( Inter erispettivamente contro Roma e Verona) oltre che dal pareggio del Milan rimontato sul campo del Napoli campione d'...

Tuttosport in prima pagina: "Samardzic tifa Juve. Il Milan s'è perso, il Napoli ringrazia" TUTTO mercato WEB

In taglio basso novità sull'ex Juve Fabio Grosso: "Grosso, shock in Francia". L'allenatore del Lione è stato infatti ferito alla testa dai tifosi del Marsiglia. Match annullato. Tuttosport Tuttosport ...Samardzic tifa Juve", recita il titolo scelto oggi da Tuttosport in prima pagina. Il riferimento è al centrocampista dell'Udinese, nelle ultime ore autore di un like ...