Salmo e Noyz lanciano un album che è già un CVLT

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Che cosa ci fanno insiemeNarcos e il regista Dario Argento? Hanno realizzato un videoclip davvero speciale, che fa da apripista al nuovodei due rapper,, in uscita il prossimo 3 novembre. In Incubi, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma (e omonimo brano) contenuto nell'collaborativo di, i due si fanno uccidere. Tra splatter e ironia, il video, già disponibile su Prime Video, racconta una passione che li accomuna da sempre: quella per l'horror. «Da adolescente ero traumatizzato da Notte Horror, lo trasmettevano il mercoledì», racconta. «La voglia di horror è figlia del tempo in cui sono cresciuto: dai dodici anni i ragazzini amavano questi mostri, è il primo genere cui mi sono ...