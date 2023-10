Salerno | discriminazione razziale | nei guai due uomini

Leggi su zon

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La Polizia di Stato ha dato esecuzione a una ordinanza di applicazione della custodia cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune dicon obbligo di presentazione presso la Questura di, a carico due persone, per lesioni con l’aggravante dellae dei futili motivi. Secondo l’ipotesi accusatoria i due, nel maggio scorso, durante un picnic in collina, in località Giovi, dopo aver rimproverato con frasi connotate daper il pregiudizio nutrito nei confronti di due donne albanesi, per il solo fatto che le stesse avevano lasciato in terra dei fazzoletti, le colpivano cagionando loro lesioni lievi. Il provvedimento cautelare, è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate, ...