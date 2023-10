Salernitana-Sampdoria | quando si gioca? A che ora Coppa Italia | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023)lapuò diventare un’ancora di salvezza per trovare una vittoria e ripartire. Campani contro liguri nel secondo turno della competizione nazionale, in un match che vede le due squadre, una in Serie A e l’altra in Serie B, attraversare due momenti difficili. Sarà Pippo Inzaghi contro Andrea Pirlo: sfida fra amici sulle panchine, duetori che hanno vinto tanto insieme, da compagni di squadra al Milan e con la nazionale, mettendo in bacheca il Mondiale del 2006. Un match fondamentale, perché la vittoria, sia da una parte sia dall’altra potrebbe rappresentare la ripartenza. Il match tra, il cui via èto per le 18.00 di Martedì 31 ottobre allo stadio Arechi di ...