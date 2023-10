Salernitana-Sampdoria Coppa Italia | 31-10-2023 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Perla sfida che vale gli ottavi diè anche un incrocio suggestivo tra una squadra che si è salvata nelle ultime due stagione e sta lottando per ottenere la terza permanenza consecutiva in serie A e un’altra che vorrebbe tornarci ma sta affrontando difficoltà inaspettate in estate. I granata InfoBetting: Scommesse Sportive e

In vista della partita di calcio, in programma per oggi allo stadio Arechi, l'amministrazione comunale di Salerno ha varato il dispositivo di traffico per gli automobilisti. ...

Salernitana - Sampdoria, varato il dispositivo di traffico: ecco i divieti Virgilio

L'attaccante nigeriano potrebbe scendere in campo dopo sei mesi dall'ultima volta, sfidando la Sampdoria in Coppa Italia. Il countdown è ufficialmente partito: Simy… Leggi ...Alle 18:00 in campo Salernitana e Sampdoria: Inzaghi contro Pirlo. Ecco formazioni ufficiali e il nostro pronostico per tiratori e ammoniti. Le formazioni ufficiali di Salernitana-Sampdoria ...